Napoli - La prossima sarà la presenza numero 300 per Lorenzo Insigne in Serie A TIM, diventando il primo giocatore italiano a raggiungere questo traguardo con il Napoli nell’era dei tre punti a vittoria (in generale, ci è riuscito anche Marek Hamsik, 408). L’attaccante del Napoli ha preso parte a 11 gol in 16 sfide di Serie A TIM contro il Torino (sei reti, cinque assist), solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nella competizione (13).