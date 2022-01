"E' vero che hai firmato col Toronto?" Insigne non rilascia dichiarazioni all'esterno dell'Hotel St. Regis [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - "E vero che hai firmato col Toronto? Abbiamo visto lo champagne". Sono queste le osservazioni fatte a Lorenzo Insigne mentre lasciava l'Hotel St Regis, dove questa sera ha incontrato, insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, gli emissari del club canadese per mettere la firma sul contratto che lo legherà per cinque anni alla realtà della MLS.

Insigne firma col Toronto

Nessuna risposta, però, da parte dell'attuale capitano del Napoli, che ha preferito la via del silenzio anche per non alimentare polemiche. Ad immortalare il momento i colleghi di gianlucadimarzio.com.

Clicca sul video in allegato