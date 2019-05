Insigne festeggia con la famiglia il compleanno dei propri figli, presente anche Simone Verdi con la compagna: grande feeling tra i due azzurri dopo il 'litigio' di inizio anno

Lorenzo Insigne organizza per i suoi figli a Villa Diamante la festa di compleanno. Come riporta Il Mattino, Insigne e sua moglie Jenny, come gli scorsi anni, hanno scelto una data primaverile per festeggiare i due figli Christian e Carmine con una splendida torta. Alla festa erano presenti amici e parenti, oltre a Simone Verdi con la sua compagna. A testimonianza di un grande feeling nato tra i due azzurri anche fuori dal campo dopo il litigio avuto a inizio anno nello spogliatoio tra primo e secondo tempo contro la Sampdoria.