Insigne a Toronto, accoglienza stile 'Decibel Bellini' allo stadio Maradona | VIDEO

Insigne a Toronto, accoglienza da star. L'ex capitano del Napoli è stato salutato da decine e decine di tifosi canadesi giunti a Little Italy per il primo bagno di folla dell'ex Napoli. Nel corso dell'incontro, un sostenitore chiaramente italo-canadese ha salutato Insigne in stile 'Decibel Bellini', simulando l'annuncio dei gol di Insigne allo stadio Maradona proprio come era solito fare lo speaker del Napoli. Clicca su play per vedere:

Ecco alcune parole del bomber italiano ai tifosi giunti per salutarlo:

"Grazie a tutti di essere venuti. Spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere qui. Grazie dell'accoglienza, sono molto felice. Ho parlato col presidente, mi ha parlato di questo grande progetto".