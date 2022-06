Insigne a Toronto, accoglienza da Re: tv e tifosi impazziti per il "Magnifico" | VIDEO

Insigne a Toronto: alla fine è successo. La notizia era ufficiale ormai da gennaio, ma si è dovuti attendere la fine di giugno per vedere finalmente Lorenzo Insigne nella metropoli canadese, atteso già all'aeroporto da centinaia di tifosi americani e italiani, tutti ansiosi di conoscerlo da vicino. In Canada è già stato soprannominato "The Magnificent", il Magnifico, così come qualcuno lo chiamava anche in Italia, ma l'impressione è che in MLS ci sia una considerazione di Insigne che supera ogni aspettativa.

Accoglienza Insigne

Video: super accoglienza per Insigne a Toronto

L'ex capitano del Napoli ha avuto un'accoglienza da re, con tantissime telecamere, tv e naturalmente migliaia di tifosi nel giorno della sua presentazione. In allegato il video con il reportage realizzato dalla giornalista Andi Petrillo per OneSoccer.