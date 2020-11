Calcio - L'Inghilterra si prepara ad uscire dal lockdown della seconda ondata. Intanto, in Inghilterra, gli impianti sportivi potranno riaprire ai tifosi dal prossimo 2 dicembre. Decisione presa dal Governo Johnson che fa felici i tifosi di Premier League. Ingresso fino a 4 mila spettatori o al 50% della capienza per gli eventi all'aperto e fino a 2 mila per le manifestazioni al chiuso.