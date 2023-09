CN24 - Tempi di recupero Rrahmani: quante partite salta? La data del rientro

Rientro Rrahmani Napoli, le ultime notizie sulle condizioni e i tempi di recupero del difensore kosovaro del club azzurro che si è infortunato dopo pochi minuti in Braga Napoli di Champions League.

Rrahmani tempi recupero

Dopo il successo in Champions League contro il Braga, c'è bisogno di fare i conti con l'infermeria per il Napoli che ha visto andare ko due giocatori in pochi giorni. Rrahmani si è infortunato durante la partita Braga Napoli e Cajuste poco prima non prendendo nemmeno parte al match. Ora ci sono novità in visto delle prossima partite di Serie A.

Infortunio Rrahmani: tempi di recupero e rientro

Notizie calcio Napoli - Aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizoni dell'infortunato Rrahmani con i tempi di recupero che sono di fatto svelati. -Perché è stata la SSC Napoli ad emettere un comunicato per quanto riguarda Rrahmani che si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Rrahmani rientro

Secondo le nostre verifiche fatte in queste ore, l'infortunio toglierà Rrahmani dal campo per circa 10 giorni. Infatti, serviranno circa due settimane per tornare in campo nuovamente per il difensore che Rudi Garcia attende il prima possibile. I tempi di recupero di Rrahmani dovrebbero essere questi e ciò vuol dire che salterà quasi sicuramente le prossime partite contro Bologna, Udinese e Lecce.

Ma allora quando torna Rrahmani in campo? Il rientro sembra essere fissato per il Real Madrid in Champions League il 3 ottobre come obiettivo, o qualche giorno successivo contro la Fiorentina.