Infortunio Politano: domani nuovi esami, potrebbe essere a rischio per Verona

Napoli Calcio - Preoccupazione in casa Napoli per Matteo Politano. L’esterno, infatti, è alle prese con un infortunio rimediato nell’amichevole contro il Girona di mercoledì scorso che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo 20 minuti di gioco.

Infortunio Politano, le ultimissime

I primi esami hanno evidenziato un leggero problema muscolare al polpaccio sinistro, ma in questi giorni ci sono stati strascichi ulteriori e domani ci saranno altri esami. Come riporta Il Mattino, sono ancora incerti i tempi di recupero motivo per cui potrebbe essere anche a rischio per la prima gara a Verona.