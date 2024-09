Infortunio Nico Gonzalez: cosa filtra in vista di Juventus-Napoli

Notizie Calcio - Infortunio per Nico Gonzalez in nazionale, ma filtra ottimismo dall’Argentina in vista anche di Juventus-Napoli in programma il prossimo 21 settembre.

Infortunio Nico Gonzalez: le condizioni in vista di Juve-Napoli

Secondo quanto infatti giunge dall’infermeria albiceleste, si sarebbe trattato di una contusione alla caviglia ma già in recupero. Tant’è che non è nemmeno certo il suo rientro anticipato a Torino, con possibilità di esserci anche per la prossima gara sudamericana contro la Colombia e di conseguenza anche per il big match di Serie A.