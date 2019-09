Arek Milik è stato in Polonia per curarsi, il problema all'adduttore che lo segue dalla gara negli USA non va via. Ma domani, come riferisce l'edizione odierna del Mattino, il polacco rientrerà a Castel Volturno ed avrà un confronto sulla questione con Carlo Ancelotti. Insieme allo staff medico si capirà meglio l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero che restano ancora incerti.