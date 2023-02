Infortunio Insigne, salta il possibile ritorno al Maradona per Italia-Inghilterra?

Notizie Calcio - Nello stesso giorno in cui il Napoli ha sbancato a Empoli certificando un +18 che si è poi confermato grazie alla caduta dell’Inter a Bologna il giorno dopo, Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro col cuore sempre in città, si è infortunato seriamente durante Dc United-Toronto in cui i suoi hanno anche perso per 3-2.

Infortunio Insigne, salta il ritorno al Maradona per Italia-Inghilterra?

Si attendono aggiornamenti dal Canada ma tutto lascia pensare a uno strappo muscolare che, se confermato, potrebbe mettere in dubbio la sua presenza per Italia-Inghilterra del 23 marzo al Maradona, gara per la quale - considerando anche lo stadio - il Ct Roberto Mancini potrebbe tenerlo in considerazione. E un pensiero l'attaccante di Frattemaggiore ce l'avrà fatto eccome, forse anche per questo il motivo di quelle lacrime appena capita la gravità del problema.