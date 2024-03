Infortunio De Ketelaere, cosa filtra per Napoli-Atalanta

Infortunio per Charles De Ketelaere in nazionale col Belgio: una notizia che interessa particolarmente in vista di Napoli-Atalanta al rientro dalla sosta.

Infortunio De Ketelaere, salta Napoli-Atalanta?

Secondo le ultimissime che giungono dal ritiro, si tratterebbe di un leggero problema agli aduttori ma al momento non ha lasciato il gruppo per tornare a Bergamo in quanto potrebbe trattarsi di nulla di serio. Gli esami medici delle prossime ore faranno maggior chiarezza. Fosse nulla di grave, ci sarebbe tempo per recuperare per la gara del Maradona. Caso diverso lì dove dovesse esserci un problema più serio.