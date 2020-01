Infermeria Napoli, le ultime: Koulibaly in dubbio, Maksimovic non ce la fa

Ultimissime Calcio Napoli - Tente incertezze dall'infermeria in vista di Lazio-Napoli di sabato sera.

Napoli, le ultime dall'infermeria

Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Dries Mertens è rientrato dal Belgio dopo l'infortunio rimediato e sarà valutato quest'oggi dallo staff medico azzurro. Probabile, in ogni caso, che l'attaccante torni ad allenarsi a Castel Volturno. In bilico c'è anche Kalidou Koulibaly: il senegalese sta ancora lavorando a parte, ci sono buone possibiltà che rientro per la gara dell'Olimpico ma al contempo non vi è nemmeno la certezza assoluta. Ancora ai box Faouzi Ghoulam che ha lavorato soltanto in palestra e alza bandiera bianca anche Nikola Maksimovic, il quale non dovrebbe recuperare per la prossima trasferta.