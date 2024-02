Infermeria Napoli, rientri imminenti per Meret e Olivera! Possibile convocazione col Milan

Buone notizie dall’infermeria del Napoli a Castel Volturno, perché questa si sta man mano svuotando e l’emergenza vista con la Lazio è praticamente rientrata.

Infortunati Napoli, rientrano Meret e Olivera

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, nei prossimi giorni rientreranno in gruppo sia Meret che Olivera e si valuterà se convocarlo già per Milan-Napoli. Inoltre Natan, presente in panchina domenica al Maradona, potrà continuare il rodaggio in vista del rientro in campo.

Praticamente Mazzarri potrà contare su tutta la rosa eccetto Osimhen comunque in arrivo. Il modo migliore per lanciare l'assalto al 4° posto in vista del rush finale di campionato.