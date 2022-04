Indice di liquidità, stabilita la cifra soglia per iscriversi alla serie A: i dettagli

Serie A - Si è tenuto nella giornata di ieri in Federcalcio un tavolo tecnico per discutere ancora una volta dell’indice di liquidità. I rappresentanti di sei club di Serie A, i consiglieri federali Giuseppe Marotta e Claudio Lotito più Chiavelli (Napoli), Marino (Atalanta), Romei (Samp) e Peri (Spezia) hanno ascoltato dal segretario generale della FIGC Marco Brunelli la spiegazione tecnica della bozza della norma che verrà presentata nel Consiglio federale di martedì 26 aprile.

Gravina

Indice liquidità: dato per iscriversi al campionato

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha fatto un’ultima concessione ai club del massimo campionato, stabilendo che l’indice di liquidità necessario per potersi iscrivere al campionato non potrà essere abbassato sotto la soglia dello 0,5, con due correttivi minimi. Un valore con cui la Federazione è voluta andare incontro alle esigenze delle società, visto che si partiva dallo 0,6. Da parte dei club, la controproposta è stata quella di accettare lo 0,5 ma scorporando anche il 25% del valore del parco giocatori, in modo tale di agevolare ancora di più le società.