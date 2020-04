Incredibile dal Brasile: l'OMS consiglia lo stop al calcio sino alla fine del 2021

Ultime notizie calcio. Ha davvero del clamoroso quanto viene riportato dal Brasile: il calcio rischia di restare fermo fino alla fine del 2021. E' questa l'incredibile rivelazione di Veja, settimanale d'inchiesta brasiliano: per combattere al meglio il Coronavirus, lo scenario ideale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe infatti la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021.

Coronavirus, stop al calcio fino alla fine del 2021?

Il tutto nascerebbe dopo una conference call privata avuta tra l'OMS, la UEFA e i rappresentanti dei principali club europei per discutere il futuro del calendario calcistico. A dare ulteriore risalto alla notizia ci ha pensato anche Placar, rivista sportiva del Paese sudamericano, che avrebbe anche parlato con un partecipante alla riunione, che ha confermato che l'Oms era seria nella sua richiesta. Da precisare, ovviamente, che le decisioni dell'OMS non vincolano in alcun modo lo sviluppo dei calendari, con la UEFA che non è tenuta a seguirne i suggerimenti.

Le due testate sudamericane scrivono inoltre che la conferenza - durata prevista un`ora - si è protratta per due ore e mezza, con toni molto accesi. La misura drastica è stata suggerita dopo la presentazione di due epidemiologi dell'entità dell'emergenza sanitaria mondiale. Sulla base di uno studio sui rischi di nuove ondate di contagio il prossimo anno, la coppia di esperti ha mostrato gli scenari probabili e ha ritenuto che la soluzione migliore sia quella di mantenere le competizioni ferme fino alla fine del prossimo anno.