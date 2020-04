In Cile esaltano Napoli: "Dal panaro solidale alla spesa solidale fino ad arrivare al Cotugno ed al prof. Ascierto"

Notizie Napoli - In un momento come questo, la città di Napoli continua a riscuotere consensi. Così il portale cileno Vai.cl ha esaltato la grande umanità che il capoluogo campano ha messo in mostra nella gestione dell'allarme Coronavirus: "La vita di Napoli nell'era COVID 19 ha mostrato un nuovo volto della città. La sua gente ha dovuto imparare a stare a casa, a gestire una grave emergenza sanitaria. E il rispetto delle norme sanitarie è stato esemplare". Esaltata ovviamente la creatività dei napoletani, a partire dalla "spesa sospesa" fino ad arrivare al "panaro solidale", iniziative queste che servono a dare sostegno ai più deboli. Inevitabile, poi, fare menzione anche per quanto concerne la medicina, con due eccellenze su tutte menzionate: il medico Paolo Ascierto ed il Cotugno, dei fari a livello mondiale nella lotta al COVID-19. Ecco quanto si legge:

"L'ospedale Cotugno di Napoli è stato elogiato dai media internazionali per la gestione dell'emergenza sanitaria. La struttura è diventata un modello nella cura e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID 19, senza registrare alcun contagio tra il personale medico. [...] Il medico Paolo Ascierto, direttore della Cancer Foundation dell'ospedale Pascale, ha implementato la sperimentazione, con risultati eccellenti, di Tocilizumab, un farmaco usato nell'artrite che sta producendo un recupero più rapido nei pazienti con COVID19".