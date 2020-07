Immobile, 34 gol: è il miglior marcatore italiano in una stagione della storia

Ultime calcio - Una stagione da incorniciare per Ciro Immobile, che con la tripletta nel match di stasera contro il Verona è salito a quota 34 gol in questo campionato. Immobile, inoltre, con le tre reti di stasera ha raggiunto in classifica marcatori per la Scarpa D'Oro Robert Lewandowski, ma avendo ancora due gare per superarlo. L'attaccante, grazie alla tripletta contro il Verona, ha raggiunto un ulteriore record: con le sue 34 reti, al momento, diventa il miglior marcatore italiano della Serie A in una singola stagione della storia.

