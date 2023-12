Il difensore Sebastian Caceres è finito nel mirino di Torino e Napoli.

Sebastian Caceres

Il Torino pensa a Caceres

Secondo Record, il club granata si è mostrato più convinto degli azzurri per il centrale del Club America e ha sondato il terreno, ma non si è avvicinato alle richieste del club messicano. L'obiettivo del calciatore, però, sembra essere quello di approdare in Premier League. Ci sono anche il Granada, il Siviglia e il Flamengo.

