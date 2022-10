Il Sole 24 Ore - Searchlight tenta la Serie A: canale di Lega e minimo garantito da 2,8 miliardi per il 2024-2027

La Lega Serie A riapre la partita dei fondi e del canale autonomo per la trasmissione delle partite. Nelle scorse settimane il presidente Lorenzo Casini e l’AD Luigi De Siervo – scrive Il Sole 24 Ore – hanno riattivato i canali di comunicazione con i fondi. Sul tavolo della Lega sono pervenute ufficialmente due manifestazioni di interesse.

La prima è quella della cordata costituita da Carlyle, Apax e Three Hills Capital Partners sotto le insegne del progetto “Love for Football”, mentre la seconda è stata promossa da Searchlight Capital. Se la prima manifestazione ricalca il modello portato avanti da CVC-Advent-Fsi (che fu abbandonato nel 2021), la seconda è più particolare e propone un modello mai sperimentato per il calcio italiano.