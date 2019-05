Il Roma - Trend negativo al San Paolo, anche con l'Inter non si arriva a 30mila spettatori

Anche con l'Inter, per l'ultima in casa della stagione, non si arriva a 30mila spettatori. Si rispetta la media di questo campionato, è confermato un trend negativo che stupisce per i risultati ottenuti, per il secondo posto blindato, per la presenza di Carlo Ancelotti in panchina, per la continuità di un progetto tecnico senza rivali, Juventus a parte. Per l'ultima in casa, ieri, erano presenti appena 25.445 spettatori, pochi rispetto all'abitudine del San Paolo. La prevendita aveva sussurrato l'ennesima serata da pienone distante. Lo riporta l'edizione odierna de Il Roma.