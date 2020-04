Il Roma e l'iniziativa mascherine-regalo: "Ci è stato consegnato un numero cinque volte inferiore di dispositivi, verso di noi massacro ingeneroso"

Notizie Napoli - L'iniziativa del “Roma” di regalare oggi un certo numero di kit da 5 mascherine con la copia del giornale in edicola, fino ad esaurimento scorte, come precisato in ogni sede, ha avuto una risposta che è andata al di là di ogni aspettativa. Di seguito il comunicato pubblicato dal quotidiano:

"Questo ha generato degli effetti anche negativi, col risultato che chi non è riuscito ad avere le mascherine si è scagliato o contro gli edicolanti o contro il nostro giornale, e alle volte anche gli stessi edicolanti (solo pochi per fortuna) hanno partecipato a questo gioco al massacro, a dir poco ingeneroso.

Noi del “Roma” abbiamo la coscienza a posto: il nostro lavoro è fornire informazioni corrette e accurate, che vendiamo in edicola col nostro giornale al prezzo di 1,20 euro. Noi NON PRODUCIAMO E NON VENDIAMO MASCHERINE. Abbiamo inteso fare un regalo AI NOSTRI LETTORI ABITUALI, omaggiandoli in questo periodo difficile per tutti e di grande allarme sociale, con una confezione di dispositivi utili alla propria protezione personale.

Purtroppo, come tutti sapete, è un periodo molto complicato per tutti e trovare queste mascherine è molto complesso. Ci era stata assicurata una fornitura che avrebbe dovuto coprire abbondantemente un numero circa cinque volte maggiore dei nostri lettori abituali della sola città di Napoli. Il giorno precedente all'uscita, però, ci è stato consegnato un numero cinque volte inferiore di dispositivi, comunque sufficienti a coprire i nostri LETTORI ABITUALI. Li abbiamo mandati lo stesso in distribuzione GRATUITAMENTE convinti che i nostri lettori sarebbero stato contenti di questo REGALO.

Purtroppo tantissime persone hanno cercato di prenotare già dal giorno prima, o di acquistare nella giornata di oggi, un numero anche multiplo di copie per ciascuno, generando una corsa all'accaparramento che ha lasciato molti NOSTRI LETTORI ABITUALI senza il nostro omaggio. Ce ne dispiace molto e con loro ci scusiamo.

Certo, abbiamo sbagliato a regalare dei kit da 5 mascherine invece che alle mascherine singole, perché quei kit hanno sul mercato un prezzo di molto superiore al prezzo della copia del giornale, e questo può aver generato dei fenomeni di accaparramento.

Questo fenomeno testimonia, però, quanto la popolazione abbia disperata necessità di questi dispositivi. Da giorni noi del “Roma” scriviamo sul nostro giornale che sarebbe competenza degli organi preposti, Protezione civile e Regione Campania, provvedere a questa necessità, fornendo gratuitamente dei dispostivi di protezione alla popolazione, come accade in altre regioni. La finalità della nostra iniziativa era anche questa: di segnalare con forza alle autorità pubbliche questa necessità della popolazione. Sono loro che vi dovrebbero provvedere, non noi del “Roma”, un giornale edito da una cooperativa di giornalisti e poligrafici.

Tuttavia, convinti che solo chi non fa nulla non sbaglia, noi non ci tiriamo indietro e, anche davanti agli insulti di tanti imbecilli, intendiamo proseguire nella nostra iniziativa, correggendo magari gli errori. Stiamo cercando di procurarci delle mascherine singole, con stampato sulla confezione la dicitura “OMAGGIO”, in numero sufficiente a coprire la normale distribuzione del nostro giornale a Napoli e in provincia di Napoli, isole comprese.

Nelle prossime ore dovrebbero esserci consegnate e solo allora ne annunceremo la distribuzione GRATUITA, che potrà avvenire, speriamo, prestissimo, già nei prossimi giorni. Con la preghiera per gli edicolanti di sostenerci in questa iniziativa rivolta prevalentemente AI NOSTRI LETTORI ABITUALI, e dove possibile di preferire nelle prenotazioni i nostri affezionati lettori.

Agli edicolanti chiediamo di avere pazienza con noi, se non siamo sempre perfetti. Le iniziative che cerchiamo di mettere in campo sono rivolte anche a loro, in momento così difficile per tutto il settore, che vede proprio loro in prima fila ad affrontare questa emergenza coraggiosamente a contatto diretto con i cittadini per fornire quello che poi crediamo essere un SERVIZIO ESSENZIALE PER LA DEMOCRAZIA E PER IL PAESE"