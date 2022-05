Il Napolista - Retroscena Ancelotti prima di Torino-Napoli: Giuntoli in ritiro gli parlava già di Gattuso!

Ultime notizie Napoli. Dopo la vittoria di Carlo Ancelotti in finale di UEFA Champions League, oggi a Napoli in molti sono ritornati con la mente a qualche anno fa, quando l'allenatore più vincente nella storia della massima competizione europea siedeva sulla panchina della SSC Napoli. Anche sulle pagine del quotidiano online Il Napolista, oggi si legge un lungo articolo intitolato "De Laurentiis è nella storia del calcio per aver esonerato Ancelotti per Gattuso", nel quale si ripercorre l'esperienza dell'allenatore del Real Madrid evidenziando gli errori della società e le occasioni perse.

Retroscena Ancelotti-Napoli

Tra le altre cose Il Napolista racconta anche un curioso retroscena accaduto prima della partita Torino-Napoli, settima giornata d'andata del campionato di Serie A 2019-2020, partita giocata il 6 ottobre 2019 e finita con il risultato di 0-0. All'epoca Carlo Ancelotti era ancora l'allenatore del Napoli e sarebbe stato esonerato qualche mese dopo per essere sostituito da Gattuso.

Giuntoli e Ancelotti prima di Torino-Napoli 2019

Giuntoli e Ancelotti

Il Napolista racconta che il Napoli era in ritiro a Torino, la sera prima della partita, e Ancelotti con il suo staff tecnico stavano guardando Genoa-Milan in tv. La partita Genoa-Milan finì 1-2, ma la vittoria dei rossoneri non impedì all'allenatore Giampaolo di essere esonerato poco dopo, per poi essere sostituito da Pioli.

"Nel ritiro del Napoli Ancelotti e lo staff tecnico stavano guardando la partita e si cominciò a parlare del Milan" - racconta il Napolista - "Giuntoli disse che l’unico che li aveva fatti giocare era stato Gattuso". Si racconta anche della reazione di Ancelotti e dei membri dello staff lì presenti: "Quel che colpì fu il calore con cui il direttore sportivo difese le proprie idee. Una "partecipazione" che lasciò interdetti, anche se nessuno ci fece caso più di tanto. Era la sera del 5 ottobre. Un mese dopo ci fu l’ammutinamento, due mesi dopo l’esonero di Ancelotti" e l'arrivo prioprio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli.