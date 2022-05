Il Real Madrid vince la Champions League: decisivo gol di Rodrigo, altro trionfo per Ancelotti

Notizie calcio - Il Real Madrid ha vinto la Champions League. La squadra allenata da Carlo Ancelotti batte di misura il Liverpool grade ad un gol di Vinicius Junior al minuto 59. I blancos si aggiudicano così la loro quattordicesima Champions al termine di un incontro giocato per di più in difesa sfruttando poi le giocate dei singoli. Per Klopp una grande delusione, il suo Liverpool avrebbe meritato molto ma ha trovato sulla sua strada un incredibile Courtois che ha davvero parato l'impossibile.

Ancelotti

Real Madrid vince Champions League 2022/23

Il Real Madrid vince la Champions League 2022-23. Per Carlo Ancelotti, ex allenatore anche del Napoli, è la quarta Champions League vinta dopo le due al Milan nel 2002-03 e 2006-07 e poi proprio al Real nel 2013-14.