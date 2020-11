Il Napolista - "Non puoi farci fare la figura di chi non si impegna. Sbagliamo come sbagli tu". Toni accesi tra tre calciatori e Gattuso, lo spogliatoio non ha gradito le sue parole

Serie A - Ci sarebbe stato un duro confronto nello spogliatoio del Napoli al triplice fischio finale di Valeri. A raccontarlo sono i colleghi del Napolista: "I giocatori non hanno gradito, a dir poco. Quella parola, professorini, non a tutti è andata giù. Così come l’immagine di giocatori superficiali che non darebbero il cento per cento per la maglia. E nello spogliatoio è andato in scena un confronto sulle parole del tecnico. I giocatori, con tono deciso, gli hanno rinfacciato le sue dichiarazioni. “Non puoi farci fare la figura di chi non si impegna. Possiamo sbagliare, come sbagli anche tu, ma sempre dando il massimo. Non ci stiamo a recitare la parte di chi non si impegna”. Lo scontro è stato diretto. I toni accesi. Tra i più decisi a confrontarsi con l’allenatore c’erano Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly. Ma il sentimento era condiviso. Ricordiamo che a Bologna Gattuso aveva lasciato fuori sia Mario Rui sia Ghoulam accusandoli di non aver dato il massimo in allenamento. Era già capitato sia con Lozano sia con Allan quando il brasiliano era ancora a Castel Volturno"