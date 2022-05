Il Napolista - Ammutinamento Napoli, clamoroso retroscena: ADL fu convinto da Giuntoli e Chiavelli a non accettare le scuse!

Ultime notizie Napoli. Dopo la vittoria di Carlo Ancelotti in finale di UEFA Champions League, oggi a Napoli in molti sono ritornati con la mente a qualche anno fa, quando l'allenatore più vincente nella storia della massima competizione europea siedeva sulla panchina della SSC Napoli. Anche sulle pagine del quotidiano online Il Napolista, oggi si legge un lungo articolo intitolato "De Laurentiis è nella storia del calcio per aver esonerato Ancelotti per Gattuso", nel quale si ripercorre l'esperienza dell'allenatore del Real Madrid evidenziando gli errori della società e le occasioni perse.

Ammutinamento Napoli, retroscena su Ancelotti

Tra le altre cose Il Napolista ha raccontato un retroscena inedito che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Più precisamente, il retroscena riguarda il famoso ammutinamento del 5 novembre 2019, quando la squadra allenata da Ancelotti si rifiutò di eseguire l'ordine di andare in ritiro imposto dal presidente De Laurentiis.

"Pochi sanno, anzi nessuno, che Ancelotti – il giorno di un allenamento previsto al San Paolo – si era accordato con i calciatori per chiedere scusa a De Laurentiis. Due tra i calciatori più rappresentativi erano stati scelti per la solenne autocritica. Il presidente venne chiamato, diede il proprio assenso e fu invano atteso al San Paolo". L'allenamento a cui si fa riferimento potrebbe essere quello del 7 novembre 2019, quando il Napoli si allenò allo stadio Maradona (all'epoca ancora denominato stadio San Paolo) in preparazione della partita di Serie A contro il Genoa.

De Laurentiis non arrivò mai

Ancelotti e De Laurentiis

Ecco il clamoroso retroscena raccontato dal Napolista. Nonostante la volontà di chiedere scusa, De Laurentiis "non arrivò mai. Venne convinto dai suoi consiglieri ad esercitare unicamente la linea dura che poi portò al disastro. Le responsabilità del disastro presidenziale vanno certamente divise con Chiavelli e Giuntoli che da mesi premevano per il suo esonero".