Il Napoli torna al 3-5-2? Ecco come giocherebbe coi nuovi acquisti di gennaio | GRAFICO FORMAZIONE

La Gazzetta dello Sport ha postato sui propri canali social questa grafica relativa ad un possibile 3-5-2 da schierare dal Napoli di Mazzarri grazie ai nuovi innesti dal mercato di gennaio:

"E se di colpo di tornasse al passato? Le difficoltà di questa stagione e la necessità di ritrovare compattezza ed equilibrio non escludono una nuova minirivoluzione. E anche il mercato sta dando indicazioni in questo senso: il Napoli ha praticamente definito l’arrivo di Mazzocchi e spinge per chiudere in fretta anche l’acquisto di Lazar Samard?i?, due giocatori che negli ultimi anni hanno giocato col 3-5-2 e che dunque invitano a una nuova riflessione.



Mazzarri potrebbe rispolverare l’abito delle serate di gala che indossava il suo primo Napoli: 3-4-2-1 con Di Lorenzo braccetto di destra in difesa a coprire le spalle a Mazzocchi, che agirebbe a tutta fascia. E poi Samard?i? alla Hamsik, sulla trequarti insieme a Kvaratskhelia e dietro l’unica punta.



Cambiare è diventata quasi una necessità e non c’è sistema di gioco che Mazzarri conosca meglio del 3-4-2-1. In questo modo, forse, sarebbe anche più facile liberare Kvara dal raddoppio sistematico in fascia e avvicinarlo di più alla porta, per cercare il colpo di classe risolutore. Con la Georgia agisce da seconda punta e risultati - in termini di assist e gol - si vedono. E allora occhio alla svolta tattica: con Mazzocchi e Samard?i? a disposizione, Mazzarri avrebbe tante soluzioni in più".

