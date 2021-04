Il Napoli si aggrappa alla scaramanzia: silenzio stampa, tweet di De Laurentiis e la memoria di Maradona

Napoli Calcio - Otto vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nel girone di ritorno il Napoli sta volando alla invidiabile media di 2,27 punti a partita, come racconta l’edizione online di Repubblica:

“Allo stadio Maradona Insigne e compagni sono reduci da 6 vittorie consecutive in campionato. Lo stadio da quando è stato intitolato a Diego è diventato un talismano, come la maglia a bande verticali simile a quella dell'Argentina, indossata di recente nelle vittoriose trasferte contro Milan, Roma e Sampdoria. Il Napoli si aggrapperà dunque anche alla scaramanzia: come per il silenzio stampa e per i tweet di incoraggiamento di Aurelio De Laurentiis dopo le partite, diventati rituali”