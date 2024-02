Victor Osimhen è tornato a Napoli nella giornata di giovedì e oggi era in tribuna allo stadio Maradona ad assistere a Napoli-Genoa. In un video che sta circolando sui social nelle ore immediatamente successive alla partita, si vede il nigeriano che si dispera in tribuna dopo un'occasione sciupata dal Napoli in attacco. Clicca su play per guardare il video: