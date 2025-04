Il Napoli è primo, delirio al Maradona: guardate la reazione dei tifosi allo stadio | VIDEO

Napoli-Torino 2-0, la doppietta di Scott McTominay fa volare gli azzurri al primo posto in classifica a +3 sull'Inter che oggi è crollata in casa con la Roma. Ora il Napoli è capolista e a fine partita i tifosi si sono scatenati all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. L'esultanza dei napoletani in diretta su CalcioNapoli24 riporta alla mente le immagini di due anni fa e moltissimi sono convinti che lo scudetto sia ormai ad un passo e l'entusiasmo è lampante.

Guarda la reazione dei tifosi napoletani dopo Napoli-Torino 2-0.