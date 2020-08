Il Napoli mostra sui social la nuova maglia che indosserà con il Barcellona, presente la toppa "Grazie" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli sui propri canali social ha mostrato la maglia che indosserà questa sera a Barcellona, nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Presente la toppa "Grazie". Di seguito il comunicato ufficiale relativo a questa novità:

"Gli Official Store ed il Web Store della SSC Napoli continuano ad arricchirsi di nuove proposte.



E’ ora possibile acquistare, in edizione limitata, la maglia che gli azzurri indosseranno contro il Barcellona nel match di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.



Ad arricchirla e renderla del tutto inedita la presenza della toppa “Grazie”, realizzata nell’ambito della Campagna “Thank You” promossa dalla UEFA, destinata ai Club ancora in lizza nella competizione e dedicata a tutti coloro che hanno svolto un ruolo attivo nella lotta al Covid 19".