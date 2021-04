Il Napoli è la comitiva del gol: la squadra di Gattuso come il City di Guardiola, il dato

Napoli Calcio - Il Napoli sbanca Genova e batte a domicilio la Sampdoria. Quella azzurra è una delle sole due squadre a vantare sei giocatori con almeno cinque gol segnati in questa stagione nei Top-5 campionati in giro per l’Europa. Ci erano già arrivati il capitano Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Matteo Politano, seguiti da Lozano e Zielinski. Oggi si è preso la scena anche il nigeriano ex Lille. L’altra squadra europea ad essere riuscita in questa statistica è il Manchester City, l’armata di Guardiola che sta per aggiudicarsi la Premier League grazie alle prodezze di De Bruyne, di Gabriel Jesus e Mahrez, del giovane Foden, di Sterling e di un ritrovato Gundogan.