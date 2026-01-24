Il Napoli è arrivato in hotel a Torino: c'è anche Giovane. Lukaku e Milinkovic-Savic convocati, che entusiasmo! | VIDEO CN24

Notizie fonte : dal nostro inviato Marco Lombardi
Il Napoli è arrivato in hotel a Torino: c'è anche Giovane. Lukaku e Milinkovic-Savic convocati, che entusiasmo! | VIDEO CN24

Ultime notizie Napoli - Gli azzurri sono arrivati in hotel a Torino per la super sfida di domani contro la Juventus: c'è anche Giovane; presenti Romelu Lukaku e Vanja Milinkovic-Savic.

Ultime notizie Napoli - Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento a Juventus-Napoli. Domenica 25 gennaio alle ore 18:00 è previsto il fischio d'inizio della super sfida dell'Allianz Stadium che CalcioNapoli24 seguirà in maniera approfondita: il countdown è partito già oggi con l'arrivo degli azzurri in Piemonte.

Juventus-Napoli, l'arrivo degli azzurri a Torino

Proprio poco fa è arrivata la delegazione della SSC Napoli all'Hotel Air Palace dove soggiornerà in ritiro in vista della sfida contro la Juventus di domani. Presente anche quello che si appresta ad essere un nuovo calciatore azzurro, ovvero Giovane, già insieme ai nuovi compagni di squadra dopo le visite mediche svolte in giornata. Presenti anche Romelu Lukaku e Vanja Milinkovic-Savic, regolarmente convocati da Antonio Conte per la super sfida ai bianconeri di Luciano Spalletti.

Juventus-Napoli, l'arrivo degli azzurri a Torino
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