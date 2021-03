Il Messaggero - Finale Coppa Italia Juve-Atalanta a porte aperte! Il sogno è di aprire al pubblico

Calcio - Finale Coppa Italia Juventus Atalanta a porte aperte. Il sogno più grande è quello di aprire al pubblico la finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio tra Juventus e Atalanta (probabilmente a Reggio Emilia, al Mapei Stadium: la sede si deciderà nel Consiglio di Lega di venerdì). Evoluzione della pandemia permettendo. Questo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero in merito a quella che potrebbe significare una prima occasione di ripartenza. La speranza resta quella di avere una presenza, seppur minima, di spettatori allo stadio. Tra l'altro come già sta accadendo in giro per l'Europa.