Il Mattino su Mazzarri: il suo effetto è già svanito, il Napoli perde certezze ed è in preda a una crisi di nervi

Ultime notizie Napoli - Tempo di bilanci in casa Napoli, dopo l’ultima sconfitta contro la Roma. Di seguito il giudizio de Il Mattino sull’allenatore del Napoli Walter Mazzarri.

L’effetto del nuovo tecnico Walter Mazzarri è svanito già nel nulla:

“La squadra ha perso le sue certezze ed è in preda a una crisi di nervi. È una partitaccia, quella degli azzurri. Che cadono nel trappolone di Mou. Lo è quando sono 11 contro 11, quando viene espulso Politano e quando restano in nove. Non c’è mai una squadra in campo, ma un ammasso di calciatori senza vigore, senza idee, che quasi non sanno cosa fare. Passaggi sbagliati, non c’è manovra, la squadra non entra in area di rigore, non costruisce un’azione, non tira in porta: lo 0-0 sarebbe una strenna natalizia. Fa cambi senza senso. È ormai un incubo”