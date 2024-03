Il Mattino - Osimhen torna oggi in gruppo, giocherà col Torino! Turnover Calzona: la probabile formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Torino e Barcellona, è inevitabile che Calzona pensi a gestire le energie, dosare il minutaggio e valutare i giocatori da impiegare in campionato e nel big match di Barcellona.

Napoli-Torino: Osimhen recupera

Queste le possibili scelte verso Napoli-Torino con Osimhen che ieri non si è allenato con la squadra a scopo precauzionale, ma la sua presenza in campo non sembra in discussione. Le ultime da Il Mattino di Napoli:

"Al posto di Rrahmani, contro il Toro, giocherà Ostigard. Il norvegese farà coppia con Juan Jesus al centro della difesa, completata da Di Lorenzo a destra ed uno tra Olivera e Mario Rui (in pole) sull'out mancino. A centrocampo, invece, la staffetta tra Zielinski e Traoré stavolta dovrebbe favorire il polacco. A Barcellona, invece, si proverà a recuperare in extremis anche Cajuste. In attacco si rivede Ngonge che ha smaltito i postumi del risentimento muscolare (partirà dalla panchina) e potrebbe registrarsi un pizzico di turnover con Raspadori che incalza Politano come esterno di destra del tridente. Dalla parte opposta è inamovibile Kvaratskhelia. Al centro c'è il re dei bomber. Poco importa che Osimhen ieri non si sia allenato. A quanto pare si tratta soltanto di una scelta "conservativa": di concerto con lo staff - che già aveva previsto uno specifico protocollo di recupero per il nigeriano dopo la coppa d'Africa - l'attaccante ha svolto soltanto un lavoro in palestra e già oggi dovrebbe tornare in gruppo con i compagni".