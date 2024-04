Il Mattino - Nuovo centro sportivo Napoli: Bagnoli, Centro Direzionale e l'offerta di Qualiano

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti dall'edizione odierna de Il Mattino, dopo l'incontro a Roma di ieri con De Laurentiis, il Governo e il sindaco Manfredi, per quel che riguarda il nuovo centro sportivo del Napoli:

Non c'è il muro contro muro e se a Bagnoli dovesse arrivare per patron De Laurentiis il no per costruire il nuovo stadio non è che fra le parti in campo - Governo, Comune, Invitalia e Ssc Napoli - voleranno gli stracci. Le mosse e le contromosse e gli scenari che si potrebbero aprire sono molteplici. Per esempio a Bagnoli a De Laurentiis potrebbe essere offerta la possibilità di fare il centro sportivo, il quartier generale degli azzurri. Il Napoli deve lasciare Castel Volturno entro un anno e il Presidente è alla ricerca di spazi. De Laurentiis vorrebbe costruire lo stadio dove oggi è collocato il Parco dello Sport e nello stesso spazio potrebbe invece costruire la nuova casa degli azzurri. Gli spazi sono risicati, perché qui il sindaco Gaetano Manfredi ha già un accordo con la Fit - Federazione italiana Tennis - che li vuole installare un centro federale. Non dovesse andare bene il Parco dello Sport ci sarebbe sempre altro spazio a Bagnoli. Benché ogni singolo lotto dell'area ex Italsider ha già una sua funzione, per esempio dove c'è il lotto fondiario andranno costruiti alberghi e case. Non si vive, in ogni caso, di sola Bagnoli".

Si guarda anche ad altre zone della città, come il Centro direzionale:

"La riserva di fondi pubblici del Comune anche nell'area orientale è molto grossa. Pezzo di città molto ben collegato con treni, metropolitane, aeroporto e porto. E con il non trascurabile particolare di centinaia di posti auto a buon mercato. Se ci sono le volontà che coincidono con i reciproci interessi si può fare, benché mettere d'accordo interessi pubblici e quelli privati è sempre difficile. Nell'area orientale nei pressi del Centro direzionale sono previsti grossi investimenti e anche la costruzione di un palazzetto dello sport multifunzionale da almeno 10mila posti. Anche se questa parte del progetto ha subito dei rallentamenti perché la Gevi Napoli sta facendo le sue riflessioni".

Centro sportivo Napoli: De Laurentiis valuta proposte

In questo contesto a De Laurentiis arriva una offerta dal sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis alla presentazione del torneo giovanile Trofeo D'Alterio: