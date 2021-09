Il Mattino - Napoli-Juve, Petagna vuole la maglia da titolare: ha già parlato con Spalletti

Notizie calcio Napoli - Si avvicina la sfida tanto attesa per la 3a giornata di Serie A con Napoli-Juve. Una partita che promette tante sorprese e che sarà sicuramente combattuta tanto considerando che il Napoli può allungare già a +8 sulla Juve. Intanto, riguardo le ultime sul Napoli scrive Il Mattino.

Napoli-Juve, Petagna vuole la maglia

Ora c'è la Juventus e Andrea Petagna vuole una maglia da titolare. In caso di forfait di Osimhen (per ricorso respinto) il calciatore vorrebbe scendere in campo dal primo minuto al Maradona. Non si nasconde Andrea che con Spalletti ne ha già parlato. Ora però con la Juventus le cose devono cambiare. Anche per scaramanzia, prima si attende la sentenza per il ricorso presentato (dovrebbe essere martedì) poi Spalletti inizierà a fare le sue scelte. Petagna c'è, alla Juventus un gol lo ha già fatto quando era alla Spal su calcio di rigore. Va bene essere riserva, ma se resta è perché non vuole essere solo il bomber degli ultimi minuti. Come lo trattava negli ultimi tempi Gattuso. Quando non ci sono gli altri, c'è lui. Numero nove vero. Senza andare alla ricerca di quelli falsi.