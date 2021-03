Il Mattino - Milan-Napoli è la sfida di Donnarumma-Insigne, amici e campioni: Lorenzo a caccia del poker contro Gigio

Napoli - Milna-Napoli è anche la grande sfida tra campioni e amici: Donnarumma-Insigne. Come riporta Il Mattino, si rinnova il duello a distanza tra due pilastri dell’Italia di Mancini, due punti fermi della Nazionale per gli Europei di giugno. L’attaccante di Frattamaggiore contro il portierone di Castellammare, due trascinatori di Napoli e Milan: Lorenzo e Gigio sono compagni e amici di Nazionale, trascorrono tanto tempo insieme nei ritiri di Coverciano. Tredicesimo incrocio tra i due: i colpi di genio di Insigne e le grandi parate di Donnarumma. Tre gol di Lorenzo all’amico Gigio, il primo il 22 febbraio 2016 nell’uno a uno al San Paolo, il secondo al Meazza il 21 gennaio 2017 nel successo per 2-1 del Napoli e il terzo in un altro 2-1 degli azzurri, il 18 novembre 2017 a Fuorigrotta. L’ultima rete, quindi, l’attaccante di Frattamaggiore contro Donnarumma l’ha messa a segno quasi tre anni e mezzo fa: stasera inseguirà il poker e cercherà ancora di brillare al “Meazza” dove segnò una spettacolare doppietta nel 4-0 al Milan del 4 ottobre 2015 quando in porta ai rossoneri c’era Lopez (in totale di gol ai rossoneri ne ha segnati sei, l’altro al San Paolo, il primo in assoluto lo segnò nel 2-2 del 17 novembre 2012).