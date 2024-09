Il Mattino - Lukaku più magro, s'allena senza sosta: al Maradona fino a mezzanotte dopo il Parma, straordinari per Coratti!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela le condizioni fisiche di Romelu Lukaku:

"Più magro. Più deciso. Più concreto. Più felice. Romelu Lukaku sembra davvero l'amico ritrovato. Hanno fatto fatica, i preparatori atletici, a non aprirgli le porte di Castel Volturno già domenica: «Fai una cosa, riposati». Ha segnato con il Parma, si è allenato sul prato del Maradona fino a quasi mezzanotte. Ma è incontentabile, frenetico, vuole bruciare i tempi e le tappe. Come se non ci fosse un domani, come se ci fosse solo un «tutto e adesso». Perché Big Rom non vuole perdere tempo, non vuole che Conte gli chieda ancora: «Quanti minuti hai?». Ha saltato i ritiri estivi e il suo volo spezzato vuole che ricominci da qui, dal Napoli.

Si è allenato come un forsennato, in questi giorni di pausa per il resto del gruppo, costringendo i preparatori atletici Coratti e Cacciapuoti agli straordinari. Lo scorso anno, quando arrivò alla Roma sempre alla terza giornata, alla chiamata del suo Belgio non ha rinunciato. Oggi si allenerà con quel che resta del Napoli senza i nazionali. Ci sarà pure mezzo Napoli ma non è certo un giorno di vacanza. Lukaku non vede l'ora, lavorerà prima da solo e poi in gruppo alla ripresa questo pomeriggio. Convinto che il proprio destino devi attraversarlo. E in attesa del segnale".