Il Mattino - De Laurentiis in ritiro col Napoli: ha rassicurato Garcia, non è a rischio esonero

Ultime notizie SSC Napoli - Si cerca una vittoria prima della sosta, per ridare serenità all'ambiente: e per trovarla Rudi Garcia sa bene che non ci sono alternative, oggi deve battere l'Empoli nell'anticipo di oggi alle 12:30. E ieri sera ha cenato in ritiro con la squadra anche il presidente De Laurentiis, rivela Il Mattino che sulla panchina di Garcia scrive:

"De Laurentiis va in giro dicendo ai quattro venti che non ci sono ultimatum e che quella di oggi non è la sua ultima spiaggia. E anche ieri sera è voluto andare nell'hotel della squadra, per cenare con i giocatori e lo staff. E mandare un altro segnale di compattezza e di unità. De Laurentiis ha provato in tutti i modi a provare a smorzare: la sua panchina non è in bilico, ripete anche allo stesso Garcia. E glielo ha anche ribadito varie volte che andrà avanti con lui fino a fine stagione.

È stata anche quella di ieri una lunga giornata: il patron, come sempre a Castel Volturno (ha iniziato anche la lavorazione di "Vita da Carlo III") si è tenuto apparentemente a distanza dalle questione tecniche, ha fatto la sua apparizione sul campo di allenamento ma chiederà la formazione solo questa mattina. Tanto sa che non ci saranno sorprese. Lui ha un compito: rassicurare Garcia. Perché dopo aver capito che non ci sono alternative (incassato il no di Antonio Conte) è convinto che solo Garcia può migliorare le cose. Non ci sono ultimatum, ma va da sé che Garcia non ha bisogno di avere un aut aut per comprendere quanto sia importante la vittoria contro i toscani.

Il ritorno di Osimhen, la fiducia di De Laurentiis (e di Chiavelli che nelle scelte degli esoneri ha sempre un peso molto importante), la compattezza dello spogliatoio. Quella con l'Empoli, ripete Garcia ai suoi, è una gara da vincere a tutti i costi".