Il labiale inchioda Acerbi: trovato il video, ora rischia la squalifica? | VIDEO

Caos attorno al difensore dell'Inter Francesco Acerbi per l'insulto che ora può costargli la squalifica, spuntano le immagini di un video che è stato trovato e che può costargli la prova tv.

Caso Acerbi, spunta il labiale con un nuovo video

Sta facendo tanto parlare di se in queste settimane Acerbi dal caso Juan Jesus fino a quello dell'ultimo turno di Serie A, perché nell'occasione della gara Udinese-Inter sarebbe accaduto un fatto che avrebbe potuto costargli una squalifica immediata.

Il tutto è accaduto in Udinese-Inter quando Acerbi avrebbe usato una bestemmia durante la fase di gioco. Proprio la frase blasfema ha portato ad inizio stagione alla squalifica di 1 giornata per il portiere del Frosinone Turati, che era stato accusato come Acerbi di un'imprecazione contro di Dio nella partita di inizio stagione contro il Napoli. In quell'occasione, infatti, il portiere ha poi saltato la giornata successiva per squalifica e ora bisogna capire se lo stesso destino può arrivare per Acerbi.

Perché il Giudice Sportivo ha già emesso il comunicato con le decisioni in merito all'ultimo turno di Serie A e non c'è stata nessuna sanzione per il difensore dell'Inter. Soltanto in queste ore è spuntato fuori sui social il video da prova tv. Ma non sembra che si possa riaprire il caso Acerbi.