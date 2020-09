Ultime notizie calcio Napoli - Una partita senza storia quella andata di scena allo stadio Luigi Ferraris in marassi, con i padroni di casa del Genoa che, trascinati dai gol di Destro, Pandev, Zappacosta e Pjaca hanno passeggiato sul Crotone imponendosi per 4-1. I rossoblu saranno i prossimi avversari in campionato proprio del Napoli.