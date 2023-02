Il Fatto Quotidiano - Altro che 500mila, le disdette a Dazn dei tifosi Juve sono solo 6mila

Ultime notizie Serie A - Han provato a far passare l'idea della rivolta dei tifosi della Juventus, con l'idea che il calcio italiano si reggesse soltanto sui tifosi bianconeri, ma in realtà questa rivolta anti sistema non esiste.

A rivelarlo è Il Fatto Quotidiano, che smonta la narrazione social secondo la quale le disdette a Dazn e Sky dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato del club di Torino per la questione plusvalenze abbia una portata dilagante:

"I tifosi della Juventus sbandierano di aver disdetto gli abbonamenti in 500mila, in realtà, le disdette sono solo 6mila. Considerando il piano standard da 30 euro al mese, per i tre mesi di campionato che restano, parliamo di circa mezzo milione su un contratto da 840 milioni a stagione. La sommossa di popolo, insomma, è un’illusione virtuale, ma se anche fosse esistita avrebbe avuto l’effetto opposto. I contratti dei diritti tv sono blindati, a parte una minima percentuale di revenues legate ad ascolti e abbonati, la Serie A incassa comunque la cifra concordata. Un’eventuale emorragia di clienti, insomma, colpirebbe nell’immediato solo Dazn. La questione, semmai, potrebbe porsi a lungo termine: al momento del prossimo bando per il triennio 2024-2027, una Serie A con un bacino d’utenza inferiore potrebbe avere meno valore sul mercato, che si è già ristretto di suo".