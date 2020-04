Il Dalian torna ad allenarsi nel giorno del compleanno di Benitez, Hamsik: "E' bellissimo, la vita è tornata alla normalità"

Ultime notizie calcio - Marek Hamsik, ex capitano e bandiera del Napoli attualmente in forza al Dalian Yifang, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio sito ufficile a proposito della ripresa degli allenamenti della sua squadra dopo la fine del lockdown in Cina:

"Siamo tornati ad allenarci a Dalian, stiamo lavorando in un nuovo centro sportivo. È bellissimo. La vita è tornata alla normalità. Però se vai al ristorante o al centro commerciale devi dimostrare, tramite un'app, che sei stato in quarantena (Hamsik è tornato dall'estero come il resto della squadra) e che non sei infetto".

Ricordiamo che ieri è stato il compleanno del tecnico del Dalian Rafa Benitez, che dunque ha festeggiato gli anni tornando ad allenare la propria squadra.