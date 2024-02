Il curioso primato di Dendoncker in Napoli-Verona | GRAFICO

Leander Dendoncker ha stabilito un curioso primato nella gara di ieri tra Napoli e Verona. Il belga, che aveva debuttato in maglia azzurra a Lazio contro la Roma, è entrato in campo al Maradona nei minuti finali di gara al posto di Stanislav Lobotka. Statistiche alla mano, l'ex Aston Villa ha collezionato 10' di gara (comprensivi anche dei minuti di recupero). In un tempo di gioco così esiguo ha però stabilito un primato.

Come si legge sul report pubblicato dalla Lega Serie A, Dendoncker è stato il calciatore del Napoli che, per velocità media run, ha raggiunto il valore più alto di tutti (11.27 km/h). Il centrocampista si è piazzato davanti a Jesper Lindstrom (11.11), Anguissa (10.91), Lobotka e Simeone (entrambi a 10.9). Si tratta di un dato che lascia ben sperare sulla condizione di questo calciatore arrivato in questo mercato di gennaio dopo che non giocava da un po' con l'Aston Villa. Sotto l'aspetto fisico, Dendoncker ha dato un segnale, seppur piccolo, di ripresa.