Il Coronavirus resta nell'aria per 16 ore, clamorosa scoperta negli Stati Uniti

Ultime notizie - Prosegue la ricerca della comunità scientifica per dare una risposta ai tanti interrogativi delle persone sulla natura e sulle peculiarità del Covid-19 che ha paralizzato, di fatto, l'economia mondiale. Ed a tal proposito arrivano delle notizie non particolarmente incoraggianti dagli Stati Uniti d'America. Secondo uno studio della Tulane University, in collaborazione con l’Università di Pittsburgh e il National Institute of Health e pubblicato sul sito MedRxiv, le particelle di Covid-19 presenti nei famosi droplet resterebbero nell’aria fino a ben sedici ore. Si tratta di un lasso di tempo molto più lungo rispetto a quanto accaduto con Sars e con altri Coronavirus ed alle aspettative dei virologi. Si tratta al momento di uno studio che richiede ulteriori conferme ma che non può non destare un po' di preoccupazione e rappresentare un pericoloso campanello d'allarme.

Coronavirus