Il commento della SSC Napoli: "San Siro secondo Matteo! Tre punti meritati, in campo personalità, autorevolezza, coraggio e cuore"

Il Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la vittoria contro il Milan.

"Il San Siro secondo Matteo. Il Napoli vince a Milano con un gol di Politano e conquista 3 punti meritati quanto preziosi. Personalità, autorevolezza, coraggio e cuore. E' un successo che ha tutti i connotati ascrivibili all'ardore calcistico. Gli azzurri comandano l'occupazione di campo nel primo tempo, tenendo il Diavolo chiuso nella propria comfort zone. Che diventa molto poco confortevole quando con una ripartenza velocissima, il Napoli con quattro tocchi apre il corridoio a Politano che di destro trova la bisettrice dell'angolo lontano con Donnarumma proteso in volo come un affresco neoclassico. E' il gol che spacca la tela di San Siro. Poi c'è la battaglia e la "garra". Gli azzurri sfiorano anche la seconda rete, ma soprattutto tengono alta la trincea per l'assalto alla baionetta rossonera. Finisce con il risultato più giusto e con un amen di Politano sul Duomo di Milano. Il San Siro secondo Matteo..."