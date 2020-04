Notizie calcio - Il Boca Juniors compie oggi ben 115 anni, purtroppo in un periodo molto difficile per i suoi tifosi, costretti come buna parte del resto del mondo a restare a casa per l'emergenza coronavirus.

Per fare fronte a queste difficoltà, i supporters argentini hanno organizzato un flash mob dai propri balconi alle 19.05 ora locale per sventolare bandiere e cantare insieme in occasione dell'anniversario del loro club.

