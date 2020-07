Ultimissime calcio - Il Bari di Luigi De Laurentiis, presidente del secondo club di proprietà del padre, si gioca mercoledì la promozione in serie B. Finale playoff di serie C al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro l'Audace Reggio (ore 20.45, diretta Raisport). Per il Bari sarebbe la seconda promozione di fila. Lo riporta Il Mattino.

